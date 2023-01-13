БКС Экспресс подтверждает позитивную оценку бумаг технологического сектора США, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на компании технологического сектора, учитывая перспективы дальнейшего замедления инфляции, - пишут эксперты. - Напомним, что технологический сектор был главным аутсайдером в период ускорения инфляции. Замедление инфляции и достижение пика в процентных ставках будет способствовать позитивной переоценки компаний техсектора за счет снижения ставки дисконтирования".

Среди компаний аналитики выделяют:

- Microsoft Corp. (Покупать. Цель на год $290 / +22%);

- Dynatrace (Покупать. Цель на год $48 / +31%);

- Adobe Inc. (Покупать. Цель на год $400 / +17%);

-Tenable Holdings (Покупать. Цель на год $47 / +28%);

- Alphabet Inc. (Покупать. Цель на год $123 / +36%);

- Advanced Micro Devices (Покупать. Цель на год $78 / +12%);

- Analog Devices (Покупать. Цель на год $220 / +31%);

- Marvell Tech (Покупать. Цель на год $65 / +69%).

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