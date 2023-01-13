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13 января 2023 года 15:45

Рубль днем перешел к снижению в основных парах, игроки фиксируют прибыль перед выходными

Москва. 13 января. Доллар США, евро и юань отыграли потери первой половины дня и перешли к росту на Московской бирже в пятницу днем; рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли игроками после роста предыдущие две сессии подряд и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 68,12 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 36,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,4 руб./EUR1, подорожав на 25 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 31,3 копейки - до 70,5 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 9,5 копейки - до 10,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз в основных парах на дневных торгах после укрепления в первой половине пятницы. Участники рынка закрывают позиции, фиксируя прибыль после уверенного роста рубля в предыдущие две торговые сессии, вызванного сообщениями о возобновлении операций с валютой в рамках обновленного бюджетного правила.

Минфин РФ с 13 января по 6 февраля планирует проводить продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила на общую сумму 54,5 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 3,2 млрд рублей.

Банк России возобновит проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила Минфином. Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).

В марте 2022 года отдельные положения бюджетных правил, связанных с использованием части нефтегазовых доходов федерального бюджета, были приостановлены до конца года, поэтому Минфин с того времени не проводил соответствующих операций с иностранной валютой.

Поддержку рублю также оказывал рост спроса на риск на глобальном рынке, обусловленный статданными, указавшими на существенное замедление инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре и теперь находится на самом низком уровне с октября 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали также 6,5%, согласно данным Trading Economics.

Ослабление инфляционного давления в Соединенных Штатах может стать решающим аргументом в пользу дальнейшего замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил на встрече с банкирами в четверг, что проводимая ФРС в прошлом году политика заблаговременного повышения процентных ставок оказалась успешной и должна быть продолжена, однако ситуация не настолько критична, насколько была прежде.

Он назвал необходимым поднять ставку выше 5%, чтобы оказать понижательное давление на инфляцию.

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер также сказал, что ФРС необходимо поднять базовую процентную ставку чуть выше 5% годовых, а затем сделать паузу. По его мнению, Федрезерву необходимо поднять ставку чуть выше 5%, а затем "остаться сидеть там", пишет MarketWatch.

"В четверг рубль продолжил укрепляться в ожидании начала продаж валюты в рамках бюджетного правила. В пятницу днем курс пары "доллар-рубль" находится у 68 руб./$1. В связи с началом фактических продаж валюты курс пары в пятницу снижался к 67 руб./$1. Впрочем, предполагаемые объемы продаж не являются особо высокими, и дальнейшее существенное укрепление рубля может быть ограниченным", - полагают аналитики "Санкт-Петербург".

"Хотя бюджетное правило возобновляется, еще никогда в истории ЦБ не продавал в рамках его выполнения на рынке юани. Запас юаней в ФНБ также под вопросом. Приблизительно в ФНБ может находиться около 100 млрд юаней. Чтобы все их потратить на бюджетное правило, если опираться на объявленные в январе объемы, понадобится чуть более 300 дней (в 2023 г. 247 рабочих дней). По нашим грубым оценкам, с учетом текущих цен на нефть Brent (пока средняя в январе около $80,85/барр.) и с учетом примерного дисконта между Brent и Urals $31-32/барр, курс пары "доллар-рубль" сохраняет потенциал тестирования нижней стороны в диапазоне 67-65 за доллар. Курс пары "юань-рубль" может снизиться до 10-9,7 рублей за юань", - отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Цены на нефть перешли к подъему в ходе торгов в пятницу после первоначального снижения и завершают неделю уверенным ростом благодаря сигналам увеличения спроса в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $84,62 за баррель, что на 0,7% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,79%, до $79,01 за баррель.

За неделю котировки могут вырасти на 7-8%.

Власти КНР существенно повысили квоты на импорт нефти для местных компаний, что говорит о готовящемся повышении производства НПЗ.

Оптимизм инвесторов в отношении перспектив экономики США оказывает дополнительную поддержку рынку, отмечает агентство Bloomberg. Опубликованные накануне статданные показали замедление инфляции в Штатах, что усилило ожидания скорого завершения цикла повышения базовой процентной ставки в стране.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов поднялись в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая упала на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 7,28% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 5 б.п. - до 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 8 б.п. - до 8,21% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 5 б.п. - до 8,42% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 4 б.п. - до 8,53% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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