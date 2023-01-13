ЦБР может сохранить ставку на уровне 7,5% в феврале 2023г - Райффайзенбанк

Банк России может сохранить ключевую ставку без изменений (7,5% годовых) по итогам заседания в феврале текущего года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Несмотря на стабильную фактическую ценовую динамику, ЦБ РФ на декабрьском заседании сохранил осторожную риторику, указывая на повышенные проинфляционные риски на среднесрочном горизонте. Впрочем, сигнал регулятора не указывает ни на повышение, ни на понижение ключевой ставки на первом заседании в 2023 году (10 февраля). Пока наиболее вероятно сохранение ставки на текущем уровне в 7,5% годовых", - отмечают эксперты в комментарии.

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