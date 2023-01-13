Индекс Мосбиржи может перейти в диапазон 2200-2300п к середине января - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи может перейти в диапазон 2200-2300 пунктов к середине января, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

По мнению эксперта, в ближайшее время движение котировок на российском фондовом рынке будет определяться новостным фоном и технической картиной. В отсутствие значимых локальных новостей индексы будут следовать за динамикой на мировых сырьевых и биржевых площадках.

"Заметная коррекция маловероятна, - считает Ващенко. - К середине января не исключен рост индекса Мосбиржи в диапазон 2200-2300 пунктов. Лучше рынка способны торговаться акции Сбербанка, ВТБ, "Магнита", Ozon, "Норникеля", "Полюса", "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "Яндекса" и "Московской биржи". Аутсайдерами могут оказаться бумаги "Газпрома", "НОВАТЭКа", "Роснефти" (с учетом закрытия дивидендного реестра) и компаний черной металлургии".

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