"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 166 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целевой ценой 166 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 143,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Сбербанк в ближайшее время планирует опубликовать отчетность за 2022 год, которая, на взгляд аналитиков, может порадовать инвесторов выходом в зону прибыльности.

"С точки зрения технического анализа бумаги демонстрируют восстановление после коррекции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 143,9 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,8", - указывают эксперты "Финама".

Сбербанк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 43,5% вкладов населения, 40,7% кредитов физическим лицам и 31,8% кредитов юридическим лицам.

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