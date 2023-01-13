БКС Экспресс подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alibaba с целевой ценой $134 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 16% на ожидании восстановления внутреннего спроса в стране, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

"Китайский регулятор с конца 2022г постепенно ослабляет внутренние ограничения, что может стать позитивным фактором для результатов компании в 2023г из-за потенциального роста спроса на различные категории товаров крупнейших мировых брендов, - пишут эксперты. - Постепенное наращивание доли на новых рынках (AliExpress, Lazada, Trendyol) поможет компании диверсифицировать свой бизнес с точки зрения географии. Ожидаемый среднегодовой темп роста выручки в облачном сегменте составляет 8% до 2030г, что сопоставимо с общими темпами компании".

Аналитики указывают на вероятные риски:

- Замедление темпов роста экономики КНР, а также возобновление внутренних локдаунов могут негативно отразиться на потребительском спросе, что важно для компании, которая представлена в сегментах e-commerce, доставки, ритейл бизнеса.

- Усиление конкуренции в e-commerce КНР: в последние годы компании JD.com и Pinduoduo укрепляли позиции на внутреннем рынке.

Alibaba Group - один из крупнейших в мире операторов торговых онлайн площадок.

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