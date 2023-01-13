Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Tesla с целью $190

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Tesla Inc. с целевой ценой $190 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Компания поддерживает высокие темпы роста бизнеса, - отмечает эксперт Вадим Меркулов. - В частности, по итогам 2022г Tesla поставила 1,31 млн электромобилей (+40% г/г). По мере открытия крупнейшей экономики Азии мы увидим улучшение динамики продаж Tesla".

Производственная тактика Tesla оказалась эффективной в сложных макроэкономических и отраслевых условиях, подчеркивается в комментарии. В то время как автомобильная промышленность в целом столкнулась со значительным ростом расходов, компании удалось сохранить валовую маржинальность автосегмента на уровне 27%, что является одним из лучших показателей в секторе. Во многом это обусловлено тем, что заводы Tesla представляют собой вертикально интегрированные предприятия полного цикла сборки электромобилей.

"Хотя текущая оценка акций Tesla по мультипликатору EV/EBITDA''2023 в 16х существенно больше среднего значения 10х для традиционных автопроизводителей, мы не считаем ее чрезмерной, учитывая более высокие маржинальность, темпы роста продаж, а также отрицательный чистый долг эмитента", - указывает Меркулов.

Tesla Inc. занимается проектированием, разработкой, производством и продажей электромобилей, а также систем генерации и хранения энергии.

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