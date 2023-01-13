Преодоление котировками золота уровня $1910-1935/унц. откроет путь к $2000/унц. - "Алор Брокер"

Преодоление котировками золота уровня сопротивления в районе $1910-1935/унц. откроет путь к $2000/унц., полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Золото в четверг, впервые с мая прошлого года, уходило выше $1900/унц. В ноябре 2022 г. по золоту сформировался среднесрочный восходящий тренд, признаков остановки которого пока не видно. Сильным сопротивлением является район $1910-1935/унц., при закреплении выше которого котировкам будет открыта дорога на движение выше $2000/унц. На ожиданиях снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США такой сценарий не выглядит нереальным, поэтому имеет смысл присматриваться к Polymetal и "Полюсу".

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