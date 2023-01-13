Цена меди может вырасти до $9900/тонну в 1П23 - Freedom Finance Global

Цена меди может подняться к уровню $9900 за тонну в первом полугодии 2023 года, дальнейшая динамика котировок металла будет зависеть от глубины и продолжительности рецессии в ведущих экономиках мира, говорится в обзоре аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Стоимость мартовского фьючерса на медь на Лондонской бирже металлов за последние пять дней выросла на 9,09%, до $9136 за тонну (в последний раз цены поднимались выше $9000 за тонну в середине июня 2022 года), констатирует эксперт. Позитивным драйвером для котировок выступает снятие очередных антиковидных ограничений в Китае (крупнейшем потребителе этого металла), отмечает Чернов.

"Медь широко используется в разных секторах промышленности, поэтому спрос на нее служит индикатором здоровья мировой экономики. В КНР медь используется как в традиционных индустриях, так и в активно развивающемся электромобилестроении. Дополнительную поддержку ценам на медь в текущем году будет оказывать развитие мирового тренда на декарбонизацию и увеличение количества возобновляемых источников энергии", - указывает эксперт инвесткомпании.

"Международный совет по обработанной меди (IWCC) в ноябре прогнозировал баланс спроса и предложения на мировом рынке в 2023 году. Однако на тот момент не было речи о снятии антиковидных ограничений в КНР, и на фоне этого прогноза цена на медь консолидировалась в широком диапазоне $7900-8500 за тонну. С увеличением мирового спроса котировки меди будут стремиться к $10 тыс. за тонну. По нашим предположениям, в первом полугодии ее цена вернется на максимум 2011 года на отметке в $9900. Дальнейшая динамика будет зависеть от глубины и продолжительности рецессии в ведущих экономиках мира. При серьезном спаде спрос на медь ослабеет, а цена на медь во второй половине года скорректируется до $7400 за тонну, в случае непродолжительной рецессии котировки способны достичь исторических максимумов в районе $10746 за тонну", - пишет Чернов в комментарии.

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