ПСБ назвал топ-5 наиболее привлекательных акций РФ на 2023г

Эксперты Промсвязьбанка (ПСБ) составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок в 2023г: Сбербанк, "Магнит", Ozon, "НОВАТЭК", "Полюс", сообщается в комментарии банка.

Аналитики ожидают, что прибыль Сбербанка (оа: +48%, па: +45%) по итогам 2022г составит 250-300 млрд руб., что позволит вернуться к выплатам дивидендов. Это должно стать ключевым триггером для роста акций в 2023г.

"Магнит" (+53%) демонстрирует эффективность бизнеса и защищенность от санкций, эксперты ждут возвращения к выплате дивидендов. На их взгляд, акции компании являются лучшим выбором среди бумаг российских ритейлеров.

Ozon (+45%) впервые в истории вышел на прибыльность в 2022г. Ожидается дальнейшее улучшение финансовых результатов при поддержке более слабого курса рубля и притока новых продавцов.

"НОВАТЭК" (+55%) сохраняет планы по реализации СПГ-проектов. По оценке аналитиков банка, компания выигрывает за счет высоких цен на газ и стабильности сбыта. Компания регулярно выплачивает дивиденды, в периоды низких цен проводит обратный выкуп.

Высокие цены на золото, которые будут расти в 2023г, позволяют "Полюсу" (+46%) продавать его на экспорт даже с дисконтом, и при этом не ощущать каких-либо проблем с денежными потоками, подчеркивается в комментарии.

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