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13 января 2023 года 11:32

Динамика российских акций утром смешанная на фоне укрепления рубля

Москва. 13 января. Рынок акций РФ утром в пятницу демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне укрепления рубля, позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent закрепляется выше $84 за баррель); игроки ожидают вечернего блока статистики и квартальных отчетов банков в США.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2183,54 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1020,25 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,4%.

Доллар просел до 67,42 рубля (-0,34 рубля).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,5% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в пятницу не ожидается сильных движений на российском рынке. По индексу МосБиржи общий взгляд на ближайшие перспективы пока нейтральный, но ключевые рубежи совсем рядом. В пятницу стартует сезон отчетностей в США, первыми будут отчитываться компании банковского сектора.

По словам заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, сохраняется спрос на акции "Магнита" (4632 рубля), который объявил об увеличении числа дарксторов, что свидетельствует об активном развитии онлайн-бизнеса. Кроме того, планируется расширение сети жестких дискаунтеров. В 2023 году на этот сегмент придется менее 1% выручки, а через четыре года эта доля может увеличиться до 2,5%. Поводом для роста котировок ритейлера стали не столько новости, сколько техническая картина. Поскольку акция не пробила уровень поддержки 4250 руб., вероятен ее рост с ближайшей целью 5250 руб., полагает эксперт.

Влияние операций ЦБ РФ в рамках обновленного бюджетного правила на рынок в ближайшей перспективе можно оценить как незначительное. Объем интервенций составит 3-6% от среднего оборота в паре CNY/RUB за день. Пара USD/RUB во второй половине января может опуститься в диапазон 60-65 руб./$1, чему способствует рост цены на нефть и снижение активности покупателей на рынке.

Ориентир для индекса МосБиржи - диапазон 2190-2200 пунктов, полагает Ващенко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ралли по рисковым активам после декабрьских данных о замедлении потребительской инфляции в США не случилось - инвесторы были достаточно сдержанны в покупках, что предупреждает о рисках краткосрочного разворота вниз.

В пятницу в США стартует сезон отчетностей, выйдут показатели финрезультатов JPMorgan, Bank of America, Wells Fargо, BlackRock (SPB: BLK), Citigroup и Bank of NY Mellon.

Цены нефти Brent и WTI пока остаются ниже сопротивлений $86,5 и $80 за баррель, где проходят линии долгосрочных нисходящих трендов и верхние полосы Боллинджера дневных графиков, что можно объяснить неуверенностью инвесторов в перспективах восстановления мировой экономики и ее способности избежать рецессии. Глава МВФ при этом заявила, что организация на данный момент не планирует ухудшать прогноз по росту глобального ВВП в этом году, который составляет 2,7%, отмечает Кожухова.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон в пятницу в целом можно назвать позитивным. Китайский рынок вырос на признаках отступления волны COVID-19, что обещает мощное восстановление экономики в I квартале. Товарооборот РФ и Китая вырос на 29% за 2022 год и обещает продолжить положительную динамику. Нефть немного корректируется на фоне краткосрочной перекупленности. Однако китайская статистика вновь указывает на рост импорта в рамках политики отказа от жестких мер контроля COVID-19, считает эксперт.

Вероятно, что на российском рынке проявится "эффект пятницы", что чаще выражается в закрытии длинных позиций. Однако рост ожиданий по нефти и статистика торговли с Китаем предполагает более оптимистичный взгляд на будущее, полагает аналитик.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,6% благодаря статистическим данным, указавшим на существенное замедление инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре и теперь находится на самом низком уровне с октября 2021 года. Аналитики в среднем также прогнозировали 6,5%, согласно данным Trading Economics.

Ослабление инфляционного давления в Соединенных Штатах может стать решающим аргументом в пользу дальнейшего замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил на встрече с банкирами в четверг, что проводимая ФРС в прошлом году политика заблаговременного повышения процентных ставок оказалась успешной и должна быть продолжена, однако ситуация не настолько критична, насколько была прежде. Он назвал необходимым поднять ставку выше 5%, чтобы оказать понижательное давление на инфляцию.

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер также сказал, что ФРС необходимо поднять базовую процентную ставку чуть выше 5% годовых, а затем сделать паузу.

В пятницу в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,1-0,4%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Профицит внешней торговли Китая в 2022 году вырос на 29,7% и достиг рекордных $877,6 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. При этом экспорт увеличился на 7% (до $3,6 трлн), импорт - на 1,1% (до $2,7 трлн). Темпы роста этих показателей были ниже, чем в 2021 году, когда они составляли соответственно 29,9% и 30,1%.

В декабре экспорт Китая упал на 9,9% - до $306,08 млрд. Снижение было отмечено по итогам третьего месяца подряд и стало максимальным с февраля 2020 года. Поставки в США сократились на 19,5%, в страны Европейского союза - на 17,5%, экспорт в Россию повысился на 8,3%. Импорт в КНР в декабре снизился на 7,5% и составил $228,08 млрд. В том числе поставки из США уменьшились на 7,1%, из ЕС - на 13,4%, а импорт из РФ вырос на 8,3%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу стабилизировались и завершают неделю ростом благодаря сигналам увеличения спроса в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $84,02 за баррель (-0,01% и +1,7% в четверг), февральская цена WTI - $78,5 за баррель (+0,1% и +1,3% накануне).

Власти КНР существенно повысили квоты на импорт нефти для местных компаний, что говорит о готовящемся повышении производства НПЗ.

Оптимизм инвесторов в отношении перспектив экономики США оказывает дополнительную поддержку рынку, отмечает агентство Bloomberg. Опубликованные накануне статданные показали замедление инфляции в Штатах, что усилило ожидания скорого завершения цикла повышения базовой процентной ставки в стране.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+11,5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+10,3%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+5,8%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+4,7%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4,3%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+4,1%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,4% и +9,5% "префы").

Подешевели "префы" ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-2,3%), бумаги ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-2,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-1,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,7%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 4,58 млрд рублей (из них 1,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 735,37 млн рублей на бумаги "Магнита" и 347,57 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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