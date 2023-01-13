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Главная / Мнения аналитиков / БКС Экспресс подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Disney
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13 января 2023 года 11:29
БКС Экспресс подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Disney
БКС Экспресс подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Walt Disney Co. с прогнозной стоимостью $119 за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня на горизонте года на фоне обновления инвестиционного "кейса" эмитента и с учетом возвращения Боба Айгера на пост главы компании, сообщается в материале аналитиков. "Исходя из нашего обновленного прогноза операционных показателей компании, считаем акции недооцененными как по модели DCF, так и по мультипликаторам. В то же время мы ожидаем давления на рекламную часть телевизионного и кабельного бизнеса компании из-за сокращения рекламного рынка в ближайшие кварталы, что может препятствовать быстрому росту акций", - отмечают эксперты. Walt Disney Co. - крупнейшая медиакомпания в мире, владеющая парками развлечений, сетями телевещания и кабельными каналами, а также киностудиями и несколькими стриминговыми сервисами. Парки развлечений компании находятся в США, Франции и Китае. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-DISNEY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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