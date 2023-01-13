БКС Экспресс подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Disney

БКС Экспресс подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Walt Disney Co. с прогнозной стоимостью $119 за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня на горизонте года на фоне обновления инвестиционного "кейса" эмитента и с учетом возвращения Боба Айгера на пост главы компании, сообщается в материале аналитиков.

"Исходя из нашего обновленного прогноза операционных показателей компании, считаем акции недооцененными как по модели DCF, так и по мультипликаторам. В то же время мы ожидаем давления на рекламную часть телевизионного и кабельного бизнеса компании из-за сокращения рекламного рынка в ближайшие кварталы, что может препятствовать быстрому росту акций", - отмечают эксперты.

Walt Disney Co. - крупнейшая медиакомпания в мире, владеющая парками развлечений, сетями телевещания и кабельными каналами, а также киностудиями и несколькими стриминговыми сервисами. Парки развлечений компании находятся в США, Франции и Китае.

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