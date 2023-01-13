Цена нефти, скорее всего, завершит неделю на уровне $83,5/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Цена нефти, скорее всего, завершит неделю на уровне $83,5 за баррель Brent, говорится в комментарии

банка "Санкт-Петербург".

"Данные по инфляции в США привели к заметному усилению спроса на рисковые активы, в том числе на нефть. В пятницу фьючерсы Brent торгуются у $83,7/барр., инвесторы продолжают отыгрывать ценовую статистику и заявления представителей ФРС. На этом фоне влияние недельных данных по числу буровых установок в США на котировки, вероятно, будет ограниченным. В целом фьючерсы Brent могут закончить неделю у $83,5/барр.", - пишут аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.