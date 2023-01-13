Рубль может укрепиться на уровне 67,5 руб./$1 в пятницу - Sber CIB

Рубль может укрепиться на уровне 67,5 руб./$1 на торгах в пятницу, поддержку ему будет оказывать глобальное ослабление доллара, связанное с замедлением инфляции в США, полагают аналитики Sber CIB.

Доходности ОФЗ, по прогнозам экспертов, в пятницу могут снизиться на несколько базисных пунктов в случае укрепления рубля.

Котировки нефти марки Brent могут вновь подняться к уровню $84 за баррель в течение торговой сессии в пятницу в связи с пересмотром на следующей неделе "потолка" цен на российскую нефть и установке в дальнейшем предельных уровней цен на нефтепродукты из России, отмечают в инвестбанке.

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