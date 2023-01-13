Вероятный торговый диапазон для рубля до конца января - 60-65 руб./$1 - Freedom Finance Global

Торговый диапазон по паре доллар/рубль может составить 60-65 руб./$1 во второй половине января, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Пара USD/RUB опустилась ниже 68 руб./$1, в фокусе продажи валюты Минфином. Мы оцениваем влияние операций в рамках обновленного бюджетного правила на рынок в ближайшей перспективе как незначительное. Объем интервенций составит 3-6% от среднего оборота в паре CNY/RUB за день. В четверг баланс спроса и предложения валюты улучшился по сравнению с началом недели. Выплат налогов в ближайшие дни не запланировано. Пара USD/RUB во второй половине января может опуститься в диапазон 60-65 руб./$1. Этому способствует рост цены на нефть и снижение активности покупателей на рынке", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.