.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Потребительский сектор может выступить одним из лидеров роста в 2023г - ПСБ
.
13 января 2023 года 10:11
Потребительский сектор может выступить одним из лидеров роста в 2023г - ПСБ
Потребительский сектор может выступить одним из лидеров роста в 2023г, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Эксперты подчеркивают, что в 2022г инфляция выступила ключевым драйвером роста финансовых показателей ритейлеров. В 2023г, по их оценкам, она останется на высоком уровне в размере 7,5% г/г, безработица вырастет до 5,5%, ввиду чего рост среднего чека станет ключевым драйвером финансовых показателей ритейлеров. Несмотря на трудную сложившуюся ситуацию в экономике, потребление среди населения, по оценке аналитиков банка, оставалось стабильным, впрочем, заметна тенденция по переходу компаний сектора в сегмент дискаунтеров и расширению их бизнеса в этом направлении. Стратеги ПСБ рекомендуют к покупке следующие акции: "Магнит" (целевая цена 5500 руб./акц.) - компания продемонстрировала уверенные операционные и финансовые результаты за 2022г, при этом имеет высокий уровень ликвидности, который может быть направлен на выплату дивидендов. Активно участвует в M&A мелких сетей. В 2023г компания может увеличить выручку до 2,3 трлн руб, EBITDA до 167 млн долл. X5 Group (целевая цена 1800 руб./акц.) - компания высокооперативно реагирует на текущие вызовы, при этом имея сильный финансовый профиль. За 9М компания увеличила сопоставимые продажи на 11,9% и имеет заметный дисконт к бумагам конкурента Магнита. Х5 является лидером в M&A и в оптимизации торгового ассортимента. В 2023г ожидатся, что выручка увеличится до 2,8 трлн руб., EBITDA перевалить за 220 млрд руб. FixPrice (целевая цена 425 руб./акц.) - компания выступает главным бенефициаром в смене интересов потребителей в более дешевый сегмент. При этом, компания планирует расширение своей сети за рубеж и ежегодно увеличивает инвестиции в развитие компании. Аналитики ПСБ полагают, что выручка FixPrice вырастет до 300 млрд руб, EBITDA до 40 млрд руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ПОТРЕБСЕКТОР-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
13 января 2023 года 15:45
Котировки бумаг Polymetal еще не реализовали потенциал роста, возможен подъем на 7,5-13% от текущего уровня, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Бумаги Polymetal и "Полюса" в пятницу обновили максимумы цен со второй половины сентября 2022 года на фоне... читать дальше
.13 января 2023 года 15:20
Котировки акций авиакомпании American Airlines Group, скорее всего, продолжат рост на торгах в пятницу - рынок еще не в полной мере учел хороший прогноз эмитента по чистой прибыли за четвертый квартал 2022 года ($1,12-1,17 на акцию против ожидаемых рынком $0,61), полагают аналитики "Инвестиционного... читать дальше
.13 января 2023 года 15:01
Индекс Мосбиржи может перейти в диапазон 2200-2300 пунктов к середине января, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. По мнению эксперта, в ближайшее время движение котировок на российском фондовом рынке будет определяться новостным фоном... читать дальше
.13 января 2023 года 14:42
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целевой ценой 166 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 143,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Сбербанк в ближайшее время... читать дальше
.13 января 2023 года 14:22
БКС Экспресс подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alibaba с целевой ценой $134 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 16% на ожидании восстановления внутреннего спроса в стране, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "Китайский регулятор с конца... читать дальше
.13 января 2023 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. с целевой ценой $54 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,8%, стоп-приказ: $46, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания представит отчет за IV квартал... читать дальше
.13 января 2023 года 13:38
"Открытие Инвестиции" подтверждает рекомендацию "на уровне рынка" для акций Сбербанка с возможным повышением до "покупать", сообщается в комментарии главного аналитика инвесткомпании Алексея Корнилова. "Рынок находится в ожидании очередного отчёта Сбербанка по результатам за декабрь 2022г. Большой... читать дальше
.13 января 2023 года 13:16
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Tesla Inc. с целевой ценой $190 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Компания поддерживает высокие темпы роста бизнеса, - отмечает эксперт Вадим Меркулов. - В частности, по итогам 2022г Tesla поставила 1,31 млн... читать дальше
.13 января 2023 года 12:51
еодоление котировками золота уровня сопротивления в районе $1910-1935/унц. откроет путь к $2000/унц., полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Золото в четверг, впервые с мая прошлого года, уходило выше $1900/унц. В ноябре 2022 г. по золоту... читать дальше
.13 января 2023 года 12:27
Котировки золота могут продолжить рост в ближайшее время, "бычьи" настроения по драгметаллу в настоящее время очень сильны, говорится в обзоре ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина. "Растущий тренд по золоту, начатый в ноябре 2022 года, продолжается. Котировки драгметалла преодолели... читать дальше
.13 января 2023 года 12:07
Цена меди может подняться к уровню $9900 за тонну в первом полугодии 2023 года, дальнейшая динамика котировок металла будет зависеть от глубины и продолжительности рецессии в ведущих экономиках мира, говорится в обзоре аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Стоимость мартовского... читать дальше
.13 января 2023 года 11:47
ксперты Промсвязьбанка (ПСБ) составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок в 2023г: Сбербанк, "Магнит", Ozon, "НОВАТЭК", "Полюс", сообщается в комментарии банка. Аналитики ожидают, что прибыль Сбербанка (оа: +48%, па: +45%) по итогам 2022г составит 250-300... читать дальше
.13 января 2023 года 11:32
Москва. 13 января. Рынок акций РФ утром в пятницу демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне укрепления рубля, позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent закрепляется выше $84 за баррель); игроки ожидают вечернего блока статистики и квартальных отчетов банков в США. читать дальше
.13 января 2023 года 11:29
БКС Экспресс подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Walt Disney Co. с прогнозной стоимостью $119 за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня на горизонте года на фоне обновления инвестиционного "кейса" эмитента и с учетом возвращения Боба Айгера на пост главы компании,... читать дальше
.13 января 2023 года 11:10
Цена нефти, скорее всего, завершит неделю на уровне $83,5 за баррель Brent, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Данные по инфляции в США привели к заметному усилению спроса на рисковые активы, в том числе на нефть. В пятницу фьючерсы Brent торгуются у $83,7/барр., инвесторы... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.