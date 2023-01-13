Потребительский сектор может выступить одним из лидеров роста в 2023г - ПСБ

Потребительский сектор может выступить одним из лидеров роста в 2023г, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Эксперты подчеркивают, что в 2022г инфляция выступила ключевым драйвером роста финансовых показателей ритейлеров. В 2023г, по их оценкам, она останется на высоком уровне в размере 7,5% г/г, безработица вырастет до 5,5%, ввиду чего рост среднего чека станет ключевым драйвером финансовых показателей ритейлеров.

Несмотря на трудную сложившуюся ситуацию в экономике, потребление среди населения, по оценке аналитиков банка, оставалось стабильным, впрочем, заметна тенденция по переходу компаний сектора в сегмент дискаунтеров и расширению их бизнеса в этом направлении.

Стратеги ПСБ рекомендуют к покупке следующие акции:

"Магнит" (целевая цена 5500 руб./акц.) - компания продемонстрировала уверенные операционные и финансовые результаты за 2022г, при этом имеет высокий уровень ликвидности, который может быть направлен на выплату дивидендов. Активно участвует в M&A мелких сетей. В 2023г компания может увеличить выручку до 2,3 трлн руб, EBITDA до 167 млн долл.

X5 Group (целевая цена 1800 руб./акц.) - компания высокооперативно реагирует на текущие вызовы, при этом имея сильный финансовый профиль. За 9М компания увеличила сопоставимые продажи на 11,9% и имеет заметный дисконт к бумагам конкурента Магнита. Х5 является лидером в M&A и в оптимизации торгового ассортимента. В 2023г ожидатся, что выручка увеличится до 2,8 трлн руб., EBITDA перевалить за 220 млрд руб.

FixPrice (целевая цена 425 руб./акц.) - компания выступает главным бенефициаром в смене интересов потребителей в более дешевый сегмент. При этом, компания планирует расширение своей сети за рубеж и ежегодно увеличивает инвестиции в развитие компании. Аналитики ПСБ полагают, что выручка FixPrice вырастет до 300 млрд руб, EBITDA до 40 млрд руб.

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