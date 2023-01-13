Вероятна активизация спроса на ОФЗ в пятницу - ПСБ

Вероятна активизация спроса на рынке рублевых гособлигаций на торгах в пятницу при поддержке высоких нефтяных цен и снижении ожиданий по ставке ФРС США, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Данные по замедлению инфляции в РФ и в США, рост цен на нефть марки Brent в диапазон $82 84 за баррель, а также курс рубля будут поддерживать спрос на ОФЗ в пятницу. Дополнительным стимулам к покупкам могут стать снижение доходности облигаций на глобальном рынке и ослабление ожиданий по темпам повышения ставки ФРС. Доходность UST-10 в четверг снизилась до 3,45% (минус 10 б.п.)", - отмечает эксперт в комментарии.

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