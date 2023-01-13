Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу снижением на 0,2-0,7% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу с умеренного понижения в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 2170-2180 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Сдержанное утреннее ухудшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым спадом. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2160, 2150 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2190, 2200 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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