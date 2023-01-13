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13 января 2023 года 09:38

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 13 января. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг благодаря статистическим данным, указавшим на существенное замедление инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре и теперь находится на самом низком уровне с октября 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали 6,5%, согласно данным Trading Economics. Ослабление инфляционного давления в Соединенных Штатах может стать решающим аргументом в пользу дальнейшего замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил на встрече с банкирами в четверг, что проводимая ФРС в прошлом году политика заблаговременного повышения процентных ставок оказалась успешной и должна быть продолжена, однако ситуация не настолько критична, насколько была прежде. Он назвал необходимым поднять ставку выше 5% годовых, чтобы оказать понижательное давление на инфляцию. "Я полагаю, что было бы целесообразным прийти к этому как можно скорее", - сказал Баллард, добавив, что не видит причин откладывать этот момент.

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер также сказал, что ФРС необходимо поднять базовую процентную ставку чуть выше 5% годовых, а затем сделать паузу. По его мнению, Федрезерву необходимо поднять ставку чуть выше 5%, а затем "остаться сидеть там", пишет MarketWatch.

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут, исключением является японский рынок. Значение японского индекса Nikkei 225 снизилось по итогам торгов на 1,32%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК повысился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Значение южнокорейского Kospi к 8:32 МСК увеличилось на 0,85%. Индекс поднимается восьмые торги подряд и находится на максимуме за последний месяц. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил за день 0,7%.

В то же время цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю ростом благодаря сигналам увеличения спроса в Китае. Власти КНР существенно повысили квоты на импорт нефти для местных компаний, что говорит о готовящемся повышении производства НПЗ. Оптимизм инвесторов в отношении перспектив экономики США оказывает дополнительную поддержку нефтяному рынку. Опубликованные накануне статданные показали замедление инфляции в Штатах, что усилило ожидания скорого завершения цикла повышения базовой процентной ставки в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск в пятницу составила $83,65 за баррель, что на 0,45% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,7%, до $84,03 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на 0,32%, до $78,14 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на 1,3%, до $78,39 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 12 января практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,805 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,739 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали боковую динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился всего на 0,025% и составил 109,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,001%, опустившись до 827,96 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,17%), "ГК Самолет БО-П12" (+0,15%) и "Почта России БО-002P-01" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "Сегежа Групп-002Р-05R" (-0,42%), "РЖД-001P-04R" (-0,29%) и "ТМК БО-07" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МФК "Фордевинд" полностью разместила выпуск дебютных 3-летних облигаций 1-й серии объемом 250 млн рублей. Размещение выпуска началось 21 сентября 2022 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона будет выплачиваться по 4% от номинала. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 30-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 7,7% годовых. Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона (+0,2%).

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 32-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 12,98% годовых. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.

Компания "Главстрой" установила ставку 4-го купона облигаций серии 001P-02 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 9,5% годовых. "Главстрой" завершил размещение выпуска в июле 2021 года, эмиссия размещена в пользу "Ингосстраха" (MOEX: INGS). Срок обращения бумаг - 5 лет. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 9% годовых.

ООО "Феррони" установило ставку 16-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 12,25% годовых. Ставка текущего купона - также 12,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат с 30-го по 45-й купоны.

Кемеровское акционерное общество "Азот" приняло решение 26 января частично досрочно погасить 46,3% номинала коммерческих облигаций серии 001КО-03. На одну облигацию будет выплачено 463 рубля, совокупная сумма частичного досрочного погашения коммерческих облигаций составит 3,997 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 9-го купонного периода. Ставка купона составляет 9,5% годовых. Выпуск номинальным объемом 8,63 млрд рублей был размещен в декабре 2020 года по ставке 6,25% годовых. На сегодняшний день в обращении остаются облигации объемом 3,999 млрд рублей. По бумагам предусмотрена амортизационная система погашения. В 2022 году было осуществлено три амортизационных выплаты. В связи с досрочным погашением части номинала схема амортизации меняется: оставшиеся 0,023% выпуска эмитент погасит в дату погашения - 24 апреля 2026 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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