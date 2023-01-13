Рубль, вероятно, завершит неделю в диапазоне 67-67,5 руб./$1 - ПСБ

Пара доллар/рубль, вероятно, завершит текущую неделю в диапазоне 67-67,5 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Заметной волатильности на валютном рынке на утро пятницы не наблюдается. Стартует реализация Минфином РФ юаней по бюджетному правилу, что в целом может оказать дополнительную поддержку рублю. Тем не менее технически потенциал роста национальной валюты в рамках торгов дня ограничен. Мы считаем, что пара доллар/рубль завершит неделю в диапазоне 67-67,5 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

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