Brent - $83,7 за баррель

Уолл-стрит закрылась ростом в четверг. Азиатские рынки акций растут на торгах в пятницу за исключением Японии. Цены на нефть опускаются в пятницу.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг благодаря статистическим данным, указавшим на существенное замедление инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре и теперь находится на самом низком уровне с октября 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали 6,5%, согласно данным Trading Economics.

Ослабление инфляционного давления в Соединенных Штатах может стать решающим аргументом в пользу дальнейшего замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил на встрече с банкирами в четверг, что проводимая ФРС в прошлом году политика заблаговременного повышения процентных ставок оказалась успешной и должна быть продолжена, однако ситуация не настолько критична, насколько была прежде.

Он назвал необходимым поднять ставку выше 5%, чтобы оказать понижательное давление на инфляцию.

"Я полагаю, что было бы целесообразным прийти к этому как можно скорее", - сказал Баллард, добавив, что не видит причин откладывать этот момент.

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер также сказал, что ФРС необходимо поднять базовую процентную ставку чуть выше 5% годовых, а затем сделать паузу.

По его мнению, Федрезерву необходимо поднять ставку чуть выше 5%, а затем "остаться сидеть там", пишет MarketWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 205 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее этот показатель составлял 206 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось первоначально. Аналитики в среднем прогнозировали рост до 215 тыс. с ранее объявленного уровня, сообщает Trading Economics.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) снизились на 0,06%. Компания работает над созданием первого ноутбука с сенсорным дисплеем, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, инженеры Apple активно вовлечены в этот проект, что говорит о серьезности намерений компании.

Бумаги Coinbase Global (SPB: COIN) Inc. выросли на 8,6%, хотя рейтинговое агентство S&P Global понизило рейтинг оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи, отметив существенное снижение активности торгов на площадке после краха FTX.

Котировки акций KB Home уменьшились на 2,9%. Американская строительная компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, однако оба показателя не оправдали прогнозы рынка.

Бумаги Walt Disney Co. (SPB: DIS) подорожали на 3,6%. Совет директоров американской компании избрал председателем независимого директора Марка Паркера, говорится в сообщении компании. На посту председателя совета он сменит Сьюзен Арнольд, которая занимала эту должность последние 15 лет.

Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подешевели на 0,4%. Холдинговая компания Google сокращает рабочие места в подразделениях Verily Life Sciences и Intrinsic, занимающихся соответственно медико-биологическими исследованиями и разработкой промышленных роботов.

Американская инвесткомпания BlackRock (SPB: BLK), крупнейшая в мире по объему активов под управлением, планирует сократить около 500 сотрудников на фоне "беспрецедентной ситуации на рынке", пишет MarketWatch со ссылкой на заявление представителя компании. Ее бумаги опустились на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов увеличился на 0,64% - до 34189,97 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 0,34% - до 3983,17 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,64% и составил 11001,10 пункта.

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут, исключением является японский рынок.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:32 МСК снизилось на 1,2%.

Одной из причин этого стало падение котировок акций Fast Retailing на 7,4%. Днем ранее крупнейший азиатский ритейлер одежды, владеющий брендом Uniqlo, опубликовал отчетность за сентябрь-ноябрь, которая не оправдала ожидания аналитиков.

Fast Retailing увеличил выручку в первом финквартале на 14%, однако она оказалась ниже прогнозов. При этом чистая прибыль снизилась на 9%, главным образом, из-за слабых показателей в Китае, где действовали жесткие карантинные ограничения.

Кроме того, в пятницу дешевеют бумаги автопроизводителей Mitsubishi Motors Corp. (-4,3%), Mazda Motor Corp. (-4,2%) и Subaru Corp. (-2,6%).

Между тем повышается цена акций представителей финансового сектора, включая Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+3,5%), Chiba Bank Ltd. (+5,2%), Concordia Financial Group (+6,4%), Fukuoka Financial Group Inc. (+6,4%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК повысился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.

Котировки акций разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) на Гонконгской фондовой бирже выросли на 2,9%, нефтяных PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - соответственно на 2,9% и 1,9%, а также ювелирной компании Chow Tai Fook Jewellery Group - на 3,1%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 0,6%.

Профицит внешней торговли Китая в 2022 году вырос на 29,7% и достиг рекордных $877,6 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР в пятницу. При этом экспорт увеличился на 7%, импорт - на 1,1%. Темпы роста этих показателей были ниже, чем в 2021 году, когда они составляли соответственно 29,9% и 30,1%.

Между тем в декабре экспорт Китая упал на 9,9%, импорт - на 7,5%. Снижение обоих показателей было отмечено по итогам третьего месяца подряд.

Значение южнокорейского Kospi к 8:32 МСК увеличилось на 0,85%. Индекс поднимается восьмые торги подряд и находится на максимуме за последний месяц.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,5%, сталелитейной Posco - на 4,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил за день 0,7%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали на 0,5% и 0,9% соответственно.

Стоимость ведущего в стране производителя вина Treasury Wine Estates Ltd. повысилась на 2,1%.

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом благодаря сигналам увеличения спроса в Китае.

Власти КНР существенно повысили квоты на импорт нефти для местных компаний, что говорит о готовящемся повышении производства НПЗ.

Оптимизм инвесторов в отношении перспектив экономики США оказывает дополнительную поддержку рынку, отмечает агентство Bloomberg. Опубликованные накануне статданные показали замедление инфляции в Штатах, что усилило ожидания скорого завершения цикла повышения базовой процентной ставки в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в пятницу составляет $83,67 за баррель, что на $0,36 (0,43%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,36 (1,7%), до $84,03 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,22 (0,28%), до $78,17 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на $0,98 (1,3%), до $78,39 за баррель.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в четверг министерство труда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре - до минимума с октября 2021 года. Потребительские цены опустились на 0,1% относительно предыдущего месяца - их снижение в помесячном выражении отмечено впервые с 2020 года.

"Данные по инфляции показывают, что ФРС, вероятно, почти закончила с подъемом ставки, и экономика США сможет избежать рецессии", - отмечает главный аналитик OANDA Эдвард Мойя, слова которого приводит Market Watch.