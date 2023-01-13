13 января 2023 года 09:00
Рубль стабилен на старте торгов к доллару и юаню из-за неоднозначной ситуации на мировых рынках
Москва. 13 января. Доллар США и юань практически стабильны на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль демонстрирует едва заметные колебания на фоне противоречивых внешних факторов и в ожидании новых стимулов к движению.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 67,7475 руб./$1 (-1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 3 коп. ниже уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 10,024 рубля.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта к пятнице отыграла сообщение о перезапуске с 13 января бюджетного правила в новом формате и взяла ориентир на другие сигналы, которые не смогли выступить в качестве катализатора. Рубль стабилен на старте торгов, находясь, с одной стороны, под влиянием позитива на фондовых площадках, но с другой стороны, ощущая давление со стороны нефтяного рынка. Участники рынка ждут заметных сигналов, способных сдвинуть текущее равновесие на валютном рынке.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,73 за баррель, что на 0,36% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,22 за баррель, что на 0,22% ниже итогового значения предыдущей сессии.
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу в основном отражают позитивный настрой, за исключением Японии: китайский CSI 300 повысился на 0,77%, японский Nikkei 225 уменьшился на 1,05%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,23%, южнокорейский Kospi вырос на 0,76%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,63%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 опустился на 0,25%.
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг благодаря статистическим данным, указавшим на существенное замедление инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре и теперь находится на самом низком уровне с октября 2021 года.
Ослабление инфляционного давления в Соединенных Штатах может стать решающим аргументом в пользу дальнейшего замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил на встрече с банкирами в четверг, что проводимая ФРС в прошлом году политика заблаговременного повышения процентных ставок оказалась успешной и должна быть продолжена, однако ситуация не настолько критична, насколько была прежде.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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13 января 2023 года 15:45
Котировки бумаг Polymetal еще не реализовали потенциал роста, возможен подъем на 7,5-13% от текущего уровня, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Бумаги Polymetal и "Полюса" в пятницу обновили максимумы цен со второй половины сентября 2022 года на фоне... читать дальше
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13 января 2023 года 15:20
Котировки акций авиакомпании American Airlines Group, скорее всего, продолжат рост на торгах в пятницу - рынок еще не в полной мере учел хороший прогноз эмитента по чистой прибыли за четвертый квартал 2022 года ($1,12-1,17 на акцию против ожидаемых рынком $0,61), полагают аналитики "Инвестиционного... читать дальше
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13 января 2023 года 15:01
Индекс Мосбиржи может перейти в диапазон 2200-2300 пунктов к середине января, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.
По мнению эксперта, в ближайшее время движение котировок на российском фондовом рынке будет определяться новостным фоном... читать дальше
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"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целевой ценой 166 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 143,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Сбербанк в ближайшее время... читать дальше
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13 января 2023 года 14:22
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"Китайский регулятор с конца... читать дальше
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13 января 2023 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. с целевой ценой $54 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,8%, стоп-приказ: $46, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Компания представит отчет за IV квартал... читать дальше
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13 января 2023 года 13:38
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13 января 2023 года 13:16
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Tesla Inc. с целевой ценой $190 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.
"Компания поддерживает высокие темпы роста бизнеса, - отмечает эксперт Вадим Меркулов. - В частности, по итогам 2022г Tesla поставила 1,31 млн... читать дальше
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13 января 2023 года 12:51
еодоление котировками золота уровня сопротивления в районе $1910-1935/унц. откроет путь к $2000/унц., полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.
"Золото в четверг, впервые с мая прошлого года, уходило выше $1900/унц. В ноябре 2022 г. по золоту... читать дальше
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13 января 2023 года 12:27
Котировки золота могут продолжить рост в ближайшее время, "бычьи" настроения по драгметаллу в настоящее время очень сильны, говорится в обзоре ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.
"Растущий тренд по золоту, начатый в ноябре 2022 года, продолжается. Котировки драгметалла преодолели... читать дальше
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13 января 2023 года 12:07
Цена меди может подняться к уровню $9900 за тонну в первом полугодии 2023 года, дальнейшая динамика котировок металла будет зависеть от глубины и продолжительности рецессии в ведущих экономиках мира, говорится в обзоре аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.
Стоимость мартовского... читать дальше
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13 января 2023 года 11:47
ксперты Промсвязьбанка (ПСБ) составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок в 2023г: Сбербанк, "Магнит", Ozon, "НОВАТЭК", "Полюс", сообщается в комментарии банка.
Аналитики ожидают, что прибыль Сбербанка (оа: +48%, па: +45%) по итогам 2022г составит 250-300... читать дальше
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13 января 2023 года 11:32
Москва. 13 января. Рынок акций РФ утром в пятницу демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне укрепления рубля, позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent закрепляется выше $84 за баррель); игроки ожидают вечернего блока статистики и квартальных отчетов банков в США. читать дальше
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13 января 2023 года 11:29
БКС Экспресс подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Walt Disney Co. с прогнозной стоимостью $119 за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня на горизонте года на фоне обновления инвестиционного "кейса" эмитента и с учетом возвращения Боба Айгера на пост главы компании,... читать дальше
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13 января 2023 года 11:10
Цена нефти, скорее всего, завершит неделю на уровне $83,5 за баррель Brent, говорится в комментарии
банка "Санкт-Петербург".
"Данные по инфляции в США привели к заметному усилению спроса на рисковые активы, в том числе на нефть. В пятницу фьючерсы Brent торгуются у $83,7/барр., инвесторы... читать дальше
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