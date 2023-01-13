Текущее снижение цены нефти - техническое торможение перед скачком вверх - БКС Экспресс

Текущее снижение котировок нефти марки Brent, скорее всего, является техническим торможением перед очередным скачком вверх, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

Низкие стратегические запасы США, обвал глобального доллара, снятие антиковидных барьеров в КНР и неопределенность с российской добычей могут толкнуть нефтяные цены значительно выше, говорится в комментарии эксперта

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