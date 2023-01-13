"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Smoore до HKD17,6

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили прогнозную стоимость акций китайского производителя электронных сигарет Smoore до 17,6 гонконгского доллара (HKD), сообщается в обзоре.

Это подразумевает P/E 34x 2023e и 32x 2024e. отмечают эксперты.

Рекомендация "покупать" для акций холдинга была при этом подтверждена.

"Эмитент недавно получил премию "Золотая булавка" в Тайване за дизайн небулайзеров. Насколько нам известно, представитель вейп-индустрии впервые получает награды за дизайн медоборудования, что говорит о прорыве Smoore в медицинской сфере. Мы ожидаем существенного вклада небулайзеров в выручку компании с 2023 года, - пишут аналитики в комментарии. - Развитие НИОКР дает импульс к росту новых направлений, например, применение вейп-технологий в медицине. Мы позитивно оцениваем позиции, конкурентные преимущества и инновации Smoore. Полагаем, что компания продолжит наращивать долю на рынке табачной продукции как в Китае, так и за его пределами за счет передовых технологий, стабильного и эффективного производства, а также инноваций".

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