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12 января 2023 года 19:44

Рубль в четверг укрепился к основным мировым валютам, продолжил отыгрывать возобновление действия бюджетного правила

Москва. 12 января. Доллар США, евро и юань упали на Московской бирже по итогам четверга; рубль вырос к бивалютной корзине, продолжая второй день подряд отыгрывать возобновление действия бюджетного правила после почти годового перерыва.

Курс доллара США составил 67,76 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 97,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торговался ниже 68 руб. впервые с 26 декабря. Евро стоил 73,15 руб./EUR1, подешевев на 85,5 копейки. Ранее в ходе торгов евро опускался ниже 73 руб. впервые с 30 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 92,1 копейки - до 70,18 рубля. Курс китайского юаня просел на 5,3 копейки - до 10,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к основным валютам по итогам торгов четверга, продолжая отыгрывать вчерашние сообщения Минфина и ЦБ РФ о возобновлении операций с валютой в рамках обновленного бюджетного правила и возможности проведения валютных интервенций в целях поддержания финансовой стабильности.

Банк России c 13 января возобновит проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).

Минфин РФ с 13 января по 6 февраля намерен проводить продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 54,5 млрд рублей (такова сумма недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе согласно ожиданиям ведомства). Ежедневный объем продажи составит эквивалент 3,2 млрд рублей.

В марте 2022 года отдельные положения бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, были приостановлены до конца года, поэтому Минфин с того времени не проводил соответствующих операций с иностранной валютой.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, в четверг рубль продолжил укрепляться к доллару, тестируя уровни вблизи 67,5 руб./$1 впервые с 20-х чисел декабря. "Основными факторами поддержки российской валюты стали рост цен на нефть и новость о перезапуске с 13 января бюджетного правила в новом формате. В целом фактор бюджетного правила на данном этапе можно считать во многом отыгранным. Сам факт начала валютных интервенций вряд ли даст почву для дальнейшего существенного усиления рубля. Ранее Минфин анонсировал ежедневный объем продажи иностранной валюты (юаней) до 6 февраля на уровне 3,2 млрд рублей. Для сравнения: объем торгов за день в валютной паре "юань-рубль" составляет примерно 69 млрд рублей. То есть прямое влияние на динамику рубля от перезапуска бюджетного правила незначительное. Завтра можем ожидать движения пары "доллар-рубль" в пределах 66,5-69,5 руб./$1", - говорит Бахтин.

"Позитив в рубле после новостей о возобновлении продаж валюты в рамках бюджетного правила сохранился, и в четверг российская валюта продолжила укрепление. В паре с долларом рубль ближе к окончанию рабочего дня торговался на уровне 67,7 руб., а в течение дня курс уходил до 67,5 руб., что стало для российской валюты максимальной отметкой с 23 декабря. Пара "евро-рубль" в ходе дневных торгов корректировалась ниже 72,5 руб., однако в последующие часы отросла, вернувшись на уровень выше 73 руб. (хотя по итогам дня рубль сохранил плюс к евро). Более сдержанное ослабление евро (по сравнению с долларом) на российском рынке было обусловлено дневным ростом пары "евро-доллар" на внешнем рынке. Так, пара поднималась выше уровня 1,08 впервые с апреля 2022 г. В паре с юанем рубль замедлил укрепление, и после утреннего роста оставшуюся часть дня курс пары консолидировался в районе 10 руб. При этом юань периодически опускался ниже данного уровня - впервые с 3 января", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Рост евро по отношению к доллару на рынке Forex обусловлен данными, указавшими на замедление инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре и теперь находится на самом низком уровне с октября 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали 6,5%, согласно данным Trading Economics.

Сигналы ослабления темпов роста потребительских цен в США говорят в пользу дальнейшего замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

При этом руководители американского ЦБ не спешат отказываться от "ястребиной" позиции: ранее на этой неделе президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью The Wall Street Journal, что, по ее мнению, Федрезерву придется поднять ставку выше 5%, чтобы добиться цели по инфляции.

Ее коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также подтвердил ранее высказанное им мнение, что ставка будет поднята выше 5%. В настоящее время ее диапазон составляет 4,25-4,5%.

Цены на нефть остаются в плюсе на торгах в четверг благодаря оптимизму по поводу спроса на топливо в Китае.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,54% - до $83,94 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,33% - до $78,44 за баррель.

Китайские компании активно закупают нефть перед длительными праздниками по случаю Нового года по лунному календарю, которые в этот год придутся на конец января, пишет агентство Bloomberg.

С другой стороны, трейдеры также оценивают данные о запасах энергоносителей в США, указавшие на третий по объему недельный рост запасов нефти за всю историю наблюдений, то есть с 1982 года.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 18,96 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 500 тыс. баррелей.

Статданные, опубликованные в четверг, указали на замедление инфляции в США, что оказало дополнительную поддержку нефтяным котировкам.

США и их западные партнеры на этой неделе ведут переговоры по поводу значений "потолка" цен на российские нефтепродукты, который должен вступить в силу 5 февраля, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Согласно информации WSJ, речь идет не об одном, а о двух "потолках": первый - на такие дорогостоящие экспортные нефтепродукты из РФ, как дизельное топливо, а второй - на продукцию низкой стоимости, например, мазут.

5 декабря 2022 года вступило в силу решение ЕС о введении эмбарго на поставки нефти из России, которое также предусматривает механизм "потолка" цен на нефть. Этот механизм предполагает запрет на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций компаниями на территории ЕС, за исключением случаев продажи энергоресурса по цене не выше определенного потолка ($60 за баррель). Аналогичный запрет ввели страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 января на 1,2427 рубля, до 67,7775 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,3453 рубля, до 72,7908 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 1,2782 рубля по отношению к среде и составил 67,787 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск уменьшился на 1,1928 рубля и составил 67,775 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 819,832 млн, из которых $567,065 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 252,767 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 1,4649 рубля, до 72,7748 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 1,2288 рубля, подешевев до 72,8197 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR986,536 млн, из которых EUR335,395 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR651,141 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,39% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 12 б.п. - до 7,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 8 б.п. - до 8,13% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 4 б.п. - до 8,37% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 3 б.п. - до 8,49% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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