Цены евробондов РФ в четверг вновь показали боковую динамику, несмотря на продолжившийся рост UST

Москва. 12 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на продолжившийся рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 5 базисных пунктов, подорожав до 60,07% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 10,55% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене в четверг на 223 базисных пункта к предыдущему закрытию - до 61,48% от номинала (их доходность выросла на 38 базисных пунктов - до 10,05% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 35 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 30 базисных пунктов - до 41,63% от номинала (его доходность выросла на 10 базисных пунктов и составила 12,82% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 43,25% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов - до 33,27% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 6 базисных пунктов - до 42,82% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 26,13% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 1 базисный пункт, подешевев до 41,36% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 21,93% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году потерял в цене 32 базисных пункта, подешевев до 81,47% от номинала (его доходность выросла на 135 базисных пунктов - до 37,64% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 2 базисных пункта, составив 65,17% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 января вновь была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) продолжили умеренно подрастать, отыгрывая опубликованную в США статистику по инфляции за декабрь.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре и теперь находится на самом низком уровне с октября 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали 6,5%, согласно данным Trading Economics. Сигналы ослабления темпов роста потребительских цен в США говорят в пользу дальнейшего замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

При этом руководители американского ЦБ не спешат отказываться от "ястребиной" позиции: ранее на этой неделе президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью The Wall Street Journal, что, по ее мнению, Федрезерву придется поднять ставку выше 5%, чтобы добиться цели по инфляции. Ее коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также подтвердил ранее высказанное им мнение, что ставка будет поднята выше 5%. В настоящее время ее диапазон составляет 4,25-4,5%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 205 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее этот показатель составлял 206 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось первоначально. Аналитики в среднем прогнозировали рост до 215 тыс. с ранее объявленного уровня, сообщает Trading Economics.