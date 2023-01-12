Потенциал роста акций Costco ограничен - "Финам"

Аналитики "Финама" полагают, что потенциал роста акций Costco Wholesale выглядит ограниченным, и подтверждают рекомендацию "держать" для акций компании с целевой ценой $475,82 за штуку на февраль 2024г.

"Акции Costco торгуются с премией к аналогам по традиционным мультипликаторам, что обосновано хорошим историческим ростом бизнеса и прибыли на акцию, - пишет аналитик Анна Буйлакова. - В прошлом году сеть Costco показала сильные результаты по сравнению с конкурентами: прибыль от членских взносов стабилизировала результаты розничной торговли, тогда как рентабельность других сетей оказалась более подвержена изменению розничного климата. Хотя бизнес Costco остается сильным, нормализация результатов прочих ретейлеров на фоне замедления инфляции и улучшения рентабельности из-за снижения промо активности может заставить инвесторов пересмотреть обоснованность премии Costco".

Costco - американская розничная сеть клубного типа. Сеть состоит из 847 магазинов в США, Канаде, Европе, Азии, Австралии и Мексике.

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