"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Check Point Software Technologies с целевой ценой $148,3 за штуку на конец 2023г, что предполагает потенциал роста 18,7% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем перспективы бизнеса Check Point. Ожидаем сохранения значительного спроса на продукты компании в области кибербезопасности и рассчитываем на дальнейшее усиление ее позиций в таких быстрорастущих секторах, как решения для облачных хранилищ данных, интернета вещей. При этом акции Check Point выглядят недорогими по мультипликаторам и, по нашим оценкам, обладают неплохим потенциалом роста", - отмечает аналитик Игорь Додонов.

Check Point Software Technologies - одна из ведущих мировых компаний в области IT-безопасности.

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