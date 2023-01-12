"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций General Mills

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "держать" для акций производителя продуктов питания General Mills Inc., сообщается в обзоре.

"Мы позитивно оцениваем усилия компании по расширению портфеля брендов для заботящихся о своем здоровье потребителей, что повысит долю выручки от новых продуктов. Скорректированная прибыль General Mills за финансовый 2К23 выросла на 11% г/г (до $1,10/акцию) и превзошла консенсус StreetAccount ($1,06) и наш прогноз ($1,04). Эмитент ожидает рост скорректированной прибыли на акцию (EPS) в финансовом 2023 году на 4-6% (до $4,10-4,18 с $3,94 в 2022 году). Мы повышаем оценку EPS на финансовый 2023 год до $4,13 с $4,12 и на финансовый 2024 год - до $4,20 с $4,16. Стоит отметить улучшение финансовой устойчивости General Mills и дивидендную доходность на уровне 2,5%. Исходя из текущего прогноза динамики котировок и дивдоходности, мы не исключаем возможности изменения рекомендации в случае падения курса акций ниже $70 за штуку", - указывают эксперты.

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