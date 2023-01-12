Технически сохраняется потенциал роста индекса Мосбиржи к 2200п - ПСБ

Технически сохраняется потенциал для роста индекса Мосбиржи к уровню 2200 пунктов, драйвером может вновь выступить финансовый сектор (акции Сбербанка), говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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