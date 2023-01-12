Рубль днем растет к основным валютам, продолжает отыгрывать возобновление действия бюджетного правила

Москва. 12 января. Доллар США, евро и юань дешевеют на Московской бирже в четверг днем; рубль растет к бивалютной корзине, продолжая второй день подряд отыгрывать возобновление действия бюджетного правила после перерыва почти на год.

Курс доллара США составил 67,77 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 96,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется ниже 68 руб. впервые с 26 декабря. Евро стоил 72,8 руб./EUR1, подешевев на 1,19 рубля. Евро торгуется ниже 73 руб. впервые с 30 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,07 рубля - до 70,03 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 7,9 копейки - до 9,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к основным валютам на дневных торгах в четверг, продолжая отыгрывать вчерашние сообщения от Минфина и ЦБ РФ о параметрах покупки валюты в рамках обновленного бюджетного правила и возможности проведения валютных интервенций в целях поддержания финансовой стабильности.

Минфин РФ с 13 января по 6 февраля намерен проводить продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 54,5 млрд рублей (такова сумма недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе согласно ожиданиям ведомства). Ежедневный объем продажи составит эквивалент 3,2 млрд рублей.

Банк России c 13 января возобновит проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).

В марте 2022 года отдельные положения бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, были приостановлены до конца года. Поэтому Минфин с марта 2022 года не проводил покупку иностранной валюты и золота.

"Курс российского рубля в среду, 11 января, укрепился в парах с иностранными валютами. Рубль получил поддержку после сообщения ЦБ РФ о возобновлении с 13 января работы Минфина в рамках бюджетного правила. Сделки по продаже или покупке валюты будут проходить инструментом "юань-рубль" расчетами "завтра". В четверг, 12 января, рубль продолжает дорожать в парах с долларом и евро", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Российский рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару четвертую торговую сессию подряд: в четверг укрепился до уровня 67,5 руб. Поводом для роста национальной валюты стало бюджетное правило от Минфина, которое, в том числе, предполагает продажу валюты при низких ценах на нефть и покупку при высоких ценах", - говорит руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Начало операций Минфина - ценный символический фактор поддержки для рубля, однако мы не склонны переоценивать его значимость. Объем операций невелик - 3,2 млрд руб. в день (вчерашний оборот в инструменте - 103,5 млрд руб.). Тем более, все еще непонятно, насколько Минфин будет готов придерживаться текущего подхода, если, например, недополучение нефтегазовых доходов кратно увеличится в объеме и растянется на несколько месяцев подряд", - подчеркивают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

Внимание участников глобального рынка в четверг направлено на отчет министерства труда США о динамике потребительских цен в стране за прошлый месяц. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление темпов инфляции в Штатах в декабре до 6,5% с ноябрьских 7,1%. Эти данные будут обнародованы в 16:30 МСК.

Сигналы ослабления темпов роста потребительских цен в США говорят в пользу дальнейшего замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

При этом руководители американского ЦБ не спешат отказываться от "ястребиной" позиции: ранее на этой неделе президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью The Wall Street Journal, что, по ее мнению, Федрезерву придется поднять ставку выше 5%, чтобы добиться цели по инфляции.

Ее коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также подтвердил ранее высказанное им мнение, что ставка будет поднята выше 5%. В настоящее время ее диапазон составляет 4,25-4,5%.

Цены на нефть перешли к подъему днем в четверг благодаря оптимизму по поводу спроса на топливо в Китае.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,17% - до $83,64 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,11% - до $78,27 за баррель.

Китайские компании активно закупают нефть перед длительными праздниками по случаю Нового года по лунному календарю, которые в этот год придутся на конец января, пишет агентство Bloomberg.

С другой стороны, трейдеры также оценивают данные о запасах энергоносителей в США, указавшие на третий по объему недельный рост запасов нефти за всю историю наблюдений, то есть с 1982 года.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 18,96 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 500 тыс. баррелей.

США и их западные партнеры на этой неделе ведут переговоры по поводу значений "потолка" цен на российские нефтепродукты, который должен вступить в силу 5 февраля, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Согласно информации WSJ, речь идет не об одном, а о двух "потолках": первый - на такие дорогостоящие экспортные нефтепродукты из РФ, как дизельное топливо, а второй - на продукцию низкой стоимости, например, мазут.

5 декабря 2022 года вступило в силу решение ЕС о введении эмбарго на поставки нефти из России, которое также предусматривает механизм "потолка" цен на нефть. Этот механизм предполагает запрет на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций компаниями на территории ЕС, за исключением случаев продажи энергоресурса по цене не выше определенного потолка ($60 за баррель). Аналогичный запрет ввели страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,39% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 12 б.п. - до 7,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 8 б.п. - до 8,13% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 4 б.п. - до 8,37% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 3 б.п. - до 8,49% годовых.