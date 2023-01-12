Рубль вряд ли покинет пределы 65-70 руб./$1 до конца недели - Freedom Finance Global

Рубль вряд ли покинет пределы 65-70 руб./$1 до конца недели, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Торги в четверг проходят спокойно - рубль продолжает укрепляться, главной причиной является рост цены на нефть. Баланс спроса и предложения уже значительно лучше, чем в начале недели, поэтому можно ожидать, что темпы укрепления рубля снизятся. На этой неделе не выплачиваются крупные налоги, крупные экспортеры, по всей видимости, успели продать валюту по выгодному курсу, и в ближайшие дни продажи сократятся. Ожидаю, что до конца недели коридор 65-70 руб./$1 в паре USD/RUB сохранится. В пятницу ЦБ по поручению Минфина начнет продавать валюту из резервов, на ход торгов это заметного влияния не окажет", - пишет эксперт.

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