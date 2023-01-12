Вероятна стабилизация пары рубль/доллар в диапазоне 67-70 руб./$1 - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятна стабилизация пары рубль/доллар в диапазоне 67-70 руб./$1 на фоне ожидаемых с 13 января продаж юаней Минфином, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер".

"Минфин и ЦБ договорились о механизме закупки юаней для пополнения ФНБ. В январе, по прогнозам, бюджет недополучит 54,5 млрд рублей. Поэтому с 13 января по 6 февраля ежедневно Минфин будет давать ЦБ поручения на продажу валюты на 3,2 млрд рублей (на недостающие 54,5 млрд). Продавать ЦБ будет именно юань, т.к. остальные валюты недоступны. Это будет способствовать небольшому укреплению рубля через кросс-курсы. Объёмы продаж в паре юань/рубль примерно 3-3,5% от дневного оборота. Чуть улучшаем ожидания по рублю на фоне продаж ЦБ, и теперь видим стабилизацию пары USD/RUB в диапазоне 67-70 руб./$1", - пишут аналитики инвесткомпании.

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