Делать выводы об усилении "ястребиных" настроений ЦБ РФ пока преждевременно - Росбанк

Делать выводы об усилении "ястребиных" настроений ЦБ РФ на перспективу предстоящего 10 февраля заседания пока преждевременно, говорится в комментарии Росбанка.

Эксперты обратили внимание на данные Росстата, согласно которым в период с 1 по 9 января потребительская инфляция составила 0,24% к ценам конца декабря. В результате годовая оценка инфляции, вероятно, опустилась ниже отметки 12% г/г (по расчетам аналитиков Росбанка, 11,8% г/г), однако более точное расположение оценки относительно данного уровня будет понятно после публикации месячной статистики по инфляции за декабрь (13 января).

"Причинами для ускорения инфляции в январе стали два сезонных фактора: первый - рост цен на плодоовощную продукцию; второй - индексация тарифов на пассажирские перевозки на городском транспорте, - указывают стратеги банка. - Для целей монетарной политики оба фактора являются зонами пристального внимания, так как провоцирующие рост цен факторы могут усилиться и потянуть за собой вторичные последствия (подстройка относительных цен к повышению тарифов). Полагаем, что делать выводы об усилении "ястребиных" настроений Банка России на перспективу предстоящего 10 февраля заседания преждевременно - к моменту заседания инфляционная картина будет уточнена на основе более широкого набора данных. По этой причине мы исходим из предпосылок о неизменности ключевой ставки (7,5%) на ближайшем заседании".

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