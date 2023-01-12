Рынок акций РФ утром консолидируется в ожидании новых драйверов, просели нефтяники

Москва. 12 января. Рынок акций РФ утром в четверг после позитивного открытия вслед за выросшими внешним площадками перешел к консолидации в ожидании новых драйверов, которыми могут стать данные по инфляции в США; индекс Мосбиржи просел к 2180 пунктам, а индекс РТС превысил 1010 пунктов за счет укрепления рубля.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2182,26 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1013,4 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,9%.

Доллар подешевел до 67,81 рубля (-0,92 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,5% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", по индексу МосБиржи картина несколько улучшилась, поддержку в дальнейшем может оказать ожидаемая ликвидность от дивидендов нефтяных компаний. В США главным событием станет статистика по инфляции - если цифры окажутся ниже прогнозов, то цикл ужесточения монетарной политики ФРС может закончиться раньше, что позитивно скажется на основных фондовых индексах США.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что мировой аппетит к риску будет зависеть от инфляционных данных США. Охлаждение потребительской инфляции в США позволило бы ожидать увеличения процентной ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов.

Нефтяные фьючерсы на Brent и WTI закрепились выше краткосрочных сопротивлений $81,5 и $76,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) и теперь могут взять курс на $86,5 и $80 за баррель, где проходят линии долгосрочных нисходящих трендов. Цены растут на фоне увеличения мирового аппетита к риску, ожиданий ускорения экономики Китая и слабого доллара. Тем не менее, о сломе основного "медвежьего" движения пока говорить рано, полагает аналитик.

Для индексов МосБиржи и РТС сопротивлениями выступают уровни 2215 и 1040 пунктов соответственно. В четверг основные движения на финансовых площадках, вероятно, придутся на вторую половину дня, когда выйдут данные по потребительской инфляции в США. Низкие цифры могут подтолкнуть вверх цены на золото с возможным пробоем психологически важного уровня $1900 за унцию. При неприятных сюрпризах можно ожидать продаж как золота, так и рисковых активов, полагает Кожухова.

В США индексы акций накануне выросли на 0,8-1,8% во главе с Nasdaq, который завершил подъемом 4-е торги подряд, чего не происходило с сентября прошлого года, отмечает MarketWatch.

Внимание трейдеров на этой неделе сосредоточено на данных об изменении потребительских цен в США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы о темпах повышения процентных ставок. Информация о декабрьской инфляции выйдет в четверг в 16:30 МСК.

Аналитики в среднем ожидают замедления темпов роста цен до 6,5% в годовом выражении по сравнению с 7,1% в ноябре, по данным Trading Economics. Базовая инфляция может опуститься до 5,7% с 6%.

Тем не менее, представители Федрезерва по-прежнему решительно настроены на то, чтобы сбить инфляцию за счет дальнейшего повышения процентных ставок.

ФРС продолжит ужесточение денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях, после чего будет удерживать ставки на высоком уровне для достижения целевого уровня инфляции, заявила член совета управляющих американского ЦБ Мишель Боуман накануне.

В Азии в четверг также преобладал рост индексов акций в ожидании данных об инфляции в США (японский Nikkei 225 вырос на 0,01%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,05%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,2-0,5%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Некоторые инвесторы полагают, что ФРС может приступить к снижению ставок во втором полугодии, если экономика США начнет демонстрировать признаки рецессии.

На нефтяном рынке цены утром в четверг стабилизировались после скачка накануне, несмотря на неожиданное увеличение запасов сырья в США. Текущая цена Brent на $1,8 превышает уровень, отмечавшийся при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в среду.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $82,89 за баррель (+0,3% и +3,2% в среду), февральская цена WTI - $77,62 за баррель (+0,3% и +3,1% накануне).

Поддержку рынку оказывает усиливающийся оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на топливо в КНР. Как отмечает агентство Bloomberg, китайские компании активно закупают нефть перед длительными праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю, которые в этот раз приходятся на конец января.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 18,96 млн баррелей (ожидалось снижение на 2-2,2 млн), запасы бензина выросли на 4,11 млн баррелей (ожидался рост на 0,75 млн), резервы дистиллятов сократились на 1,07 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,35 млн).

Увеличение запасов нефти, вероятно, обусловлено временным сокращением производства американскими НПЗ в конце прошлого месяца из-за морозов, отмечает Market Watch. Текущий уровень запасов примерно на 1% выше среднего значения на пять лет.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+297%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+9,7%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+7%), акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+4,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-16,7%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-14,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-13,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 6,48 млрд рублей (из них 3,26 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 546,29 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 446,26 млн рублей на "префы" Сбербанка).