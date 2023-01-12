Очевидных поводов для покупок акций ФСК-Россети пока нет - ПСБ

Очевидных поводов для покупок инвесторами акций "ФСК-Россети" пока нет, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Спустя три недели акции "ФСК-Россети" снова начали торговаться на Московской бирже (перерыв был обусловлен реорганизацией компании). Объединенной компании предстоит реализовать масштабную инвестиционную программу, что может вести к увеличению долговой нагрузки. На этом фоне под вопросом могут быть и дивиденды. Не видим пока очевидных поводов для покупок акций эмитента", - отмечают эксперты в комментарии.

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