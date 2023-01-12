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Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ может продолжить понижение ключевой ставки в ближайшие 6 месяцев - Альфа-банк
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12 января 2023 года 11:55
ЦБ РФ может продолжить понижение ключевой ставки в ближайшие 6 месяцев - Альфа-банк
ЦБ РФ может продолжить понижение ключевой ставки в ближайшие 6 месяцев, полагает эксперт Альфа-банка Наталья Орлова. "Спад ВВП на 2,1% за 11M22 уже дает примерную оценку спада по итогам всего 2022г и указывает на то, что оценка спада за год может составить примерно -2,0% г/г, то есть будет лучше ожиданий", - отмечается в материале. "Тем не менее, и рост инвестиций, и восстановление потребления опираются на бюджетный фактор. - подчеркивает Орлова. - Мы считаем, что бюджетные проблемы и опасения по поводу динамики российских нефтяных доходов в ближайшие месяцы не исчезнут. Недавнее движение курса рубля к 70 руб./$1 указывает на то, что финансовые потери в результате снижения цены на нефть и объемов экспорта будут компенсироваться ослаблением курса рубля. Тем не менее, его ослабление не поможет открыть новые рынки и, следовательно, вряд ли изменит перспективы роста. Мы считаем, что правительство РФ будет искать способы сокращения бюджетных рисков в 2023г, но ужесточение бюджетной политики неблагоприятно для роста; мы ожидаем, что потребители по-прежнему будут осторожны, тогда как частные инвестиции будут находиться под давлением из-за неопределенности". Стратег банка в целом подтверждает свои более слабые в сравнении с консенсусом ожидания роста и по-прежнему считает, что ЦБ РФ может продолжить понижение ключевой ставки в ближайшие 6 месяцев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ВВП-АНАЛИТИКА
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