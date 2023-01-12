Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов

Москва. 12 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в среду в ожидании свежих данных об инфляции. Внимание трейдеров на этой неделе сосредоточено на данных об изменении потребительских цен в США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы о темпах повышения процентных ставок. Информация о декабрьской инфляции будет опубликована в четверг. Аналитики в среднем ожидают замедления темпов роста цен до 6,5% в годовом выражении по сравнению с 7,1% в ноябре, по данным Trading Economics. Базовая инфляция может опуститься до 5,7% с 6%.

Тем не менее, представители Федрезерва по-прежнему решительно настроены на то, что ФРС продолжит ужесточение денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях, чтобы сбить инфляцию за счет дальнейшего повышения процентных ставок, после чего будет удерживать ставки на высоком уровне для достижения целевого уровня инфляции, заявила член совета управляющих американского ЦБ Мишель Боуман накануне. "Я поддерживаю принятие дальнейших мер для возврата инфляции к нашему целевому значению, - сказала она. - В последние месяцы мы наблюдали снижение некоторых показателей инфляции, но нам еще предстоит немало работы, так что я ожидаю продолжения подъема ставки".

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно утром в четверг, инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией данных о декабрьской инфляции в США. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:34 мск опускается на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%. Значение японского индекса Nikkei 225 практически не изменилось по итогам торгов. Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 1,2%, достигнув максимума за месяц.

В свою очередь цены на нефть слегка повышаются на утренних торгах в четверг после уверенного роста по итогам предыдущей сессии, несмотря на неожиданное увеличение запасов в США. Поддержку рынку оказывает усиливающийся оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на топливо в КНР. Как отмечает агентство Bloomberg, китайские компании активно закупают нефть перед длительными праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю, которые в этот раз приходятся на конец января.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск в четверг составила $82,78 за баррель, что на 0,13% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 3,2%, до $82,67 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,1%, до $77,49 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на 3,1%, до $77,41 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 18,96 млн баррелей - до 439,61 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 500 тыс. баррелей. Увеличение запасов нефти, вероятно, обусловлено временным сокращением производства американскими НПЗ в конце прошлого месяца из-за морозов, отмечает Market Watch. Текущий уровень запасов примерно на 1% выше среднего значения на пять лет.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 11 января выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,442 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,808 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали боковую динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,03% и составил 109,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,002%, опустившись до 827,97 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-01" (+0,27%), "ГТЛК-001Р-03" (+0,18%) и "Сегежа Групп-002Р-05R" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-04R" (-0,27%), "Банк ФК Открытие БО-П07" (-0,27%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 30-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 7,7% годовых. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона (+0,2%). Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения выпуска в дату окончания 12-го купонного периода и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.

ООО "ЮниМетрикс" выставило на 1 февраля оферту на приобретение облигаций 1-й серии в количестве не более 90 тыс. штук. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления требований о приобретении - с 23 по 27 января. Компания разместила 3-летние облигации на 400 млн рублей в сентябре 2019 года по ставке 12,5% годовых. В мае 2022 года эмитент допустил технический дефолт при выплате купона, однако через пару дней смог выплатить денежные средства. В августе компания увеличила срок обращения выпуска на 4 года - до 7 лет. Ставки 37-48-го купонов установлены на уровне 15% годовых, а 49-84-го - 12% годовых, купоны ежемесячные. Установлена амортизационная система погашения: по 25% от номинала бумаг будет погашено в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 37-83-го купонных периодов. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.