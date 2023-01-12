Котировки нефти, скорее всего, закрепятся на уровне $82-84/барр. в четверг - ПСБ

Котировки нефти, скорее всего, закрепятся на уровне $82-84 за баррель Brent в четверг, отмечается в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"После нескольких попыток ранее, в среду цены на нефть Brent преодолели $80/барр. Ожидания неплохой статистики по инфляции в США вкупе с накопленным оптимизмом относительно открытия Китая (снятие ковидных ограничений стимулируют поездки внутри страны на новогодние каникулы, а значит и потребление нефтепродуктов) перевесили слабые данные по запасам от Минэнерго США. Так, они оказались еще слабее, чем от API: запасы сырой нефти выросли на 19 млн барр., хотя рынок ждал снижения. Запасы бензинов выросли на 4,1 млн барр., а дистиллятов - сократились на 1,1 млн барр. Полагаем, что в четверг положительный импульс в нефти может сохраниться, ориентируемся на закрепление Brent в зоне $82-84/барр.".

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