Доходности ОФЗ в четверг могут снизиться на несколько базисных пунктов - Sber CIB

Доходности рублевых гособлигаций на торгах в четверг могут снизиться на несколько базисных пунктов: поддержку спросу могут оказать дальнейшее восстановление рубля и вышедшие в среду данные о сохранении инфляции в РФ на низком уровне в начале января, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Прямой положительный эффект от новости о возобновлении валютных операций в рамках бюджетного правила, по мнению экспертов инвестбанка, будет незначительным для рублевых ставок.

Цена нефти марки Brent может опуститься до уровня в $81 за баррель после публикации данных по инфляции в США за декабрь, полагают в Sber CIB.

Возобновление операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила позволит компенсировать существенную часть негативного влияния на рубль от недавнего падения цен на нефть, считают аналитики. В результате национальная валюта может восстановиться до 65 руб.$1 уже на следующей неделе, а в четверг может закрепиться около 67 руб.$1, указывают они. Также российскую валюту поддержит глобальное ослабление доллара, которое происходит в преддверии публикации данных по инфляции в США за декабрь.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.