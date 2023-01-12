Любое улучшение рыночных настроений способствует притоку средств в акции Сбербанка - "Алго Капитал"

Любое улучшение рыночных настроений способствует притоку средств в акции Сбербанка - они остаются главной российской "голубой фишкой", отмечается в комментарии инвесткомпании "Алго Капитал".

"Лидерами прироста среди "голубых фишек" в среду выступили бумаги Сбербанк-ао (+5,01%), Сбербанк-ап (+4,77%), - констатирует эксперт Виталий Манжос. - Они пользовались спросом без явного информационного повода. Но в среднесрочном периоде интерес к ним подогревают вполне весомые фундаментальные предпосылки. Подпавший под внешние санкции Сбербанк уже в октябре 2022г сумел вернуться к состоянию прибыльности. Его акционерам, в отличие от держателей акций ВТБ, не грозит дополнительная эмиссия. Кроме того, в текущем году от Сбера ожидается возобновление дивидендных выплат. В самом лучшем случае на них может быть направлена и часть нераспределенной прибыли за 2021 год".

На взгляд стратега, в целом голосующие акции Сбербанка остаются главной российской "голубой фишкой", поэтому любое улучшение рыночных настроений способствует притоку средств в эти бумаги.

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