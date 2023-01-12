Вероятна позитивная реакция котировок ОФЗ на данные по замедлению инфляции в РФ - ПСБ

Вероятна позитивная реакция котировок ОФЗ в четверг на данные по замедлению инфляции в РФ, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Минфин РФ в среду на аукционах продал "классические" ОФЗ двух серий с погашением в 2032г и 2036г на общую сумму 40,5 млрд руб., премия по доходности к вторичному рынку в обоих выпусках составила до 5 б.п., - напоминает эксперт. - На ожиданиях роста предложения нового госдолга с фиксированной ставкой купона вся кривая доходности ОФЗ сместилась вверх в среднем на 2-3 б.п. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,15%. Выполнение плана заимствований на этот квартал в объеме 800 млрд руб. только за счет "классических" ОФЗ вряд ли будет возможно. По мере роста потребностей в привлечении средств Минфин, скорее всего, будет готов предлагать популярные у инвесторов флоатеры".

Вышедшие в среду данные по инфляции оказались лучше ожиданий, и на этом фоне котировки ОФЗ, по мнению Монастыршина, могут в четверг отыграть снижение предыдущих дней.

"Также мы позитивно оцениваем возобновление действия бюджетного правила на рынок ОФЗ. Продажа валюты из накопленных резервов позволит компенсировать снижение нефтегазовых доходов и уменьшит потребности бюджета в заимствованиях при ухудшении конъюнктуры на сырьевых рынках", - подчеркивает аналитик банка.

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