Возможен рост рынка акций РФ в четверг утром - "Открытие Инвестиции"

Возможен рост российского рынка акций в четверг утром на сложившемся к открытию торгов внешнем фоне, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Обратим внимание на ряд технических моментов. Индекс Мосбиржи единым рывком преодолел 50-дневную и 100-дневную скользящие. В случае сохранения роста 50-дневная окажется выше 100-дневной, что называется "золотым крестом" и является сильным "бычьим" сигналом. При этом 200-дневная уже не столь далеко и может являться целью технического восходящего движения индекса к 2242 пунктам. Это вполне достижимое значение, где вероятна консолидация", - указывает эксперт в комментарии.

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