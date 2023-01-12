Nasdaq завершил подъемом 4-е торги подряд

Рынок акций США вырос в среду. Рынки акций стран АТР торгуются без единой динамики в четверг. Цены на нефть стабильны на торгах в четверг.

Американские фондовые индексы выросли в среду в ожидании свежих данных об инфляции.

При этом Nasdaq Composite завершил "в плюсе" четвертые торги подряд, чего не происходило с сентября прошлого года, отмечает MarketWatch.

Внимание трейдеров на этой неделе сосредоточено на данных об изменении потребительских цен в США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы о темпах повышения процентных ставок. Информация о декабрьской инфляции будет опубликована в четверг.

Аналитики в среднем ожидают замедления темпы роста цен до 6,5% в годовом выражении по сравнению с 7,1% в ноябре, по данным Trading Economics. Базовая инфляция может опуститься до 5,7% с 6%.

"Инвесторы, похоже, находятся в ожидании дальнейшего замедления инфляции, - полагает ведущий аналитик по акциям Hargreaves Lansdown Софи Лунд-Эйтс. - Новости об устранении "пробок" в глобальных цепочках поставок и открытие экономики Китая означают, что в конечном итоге рынки вновь обретают оптимизм".

Тем не менее, представители Федрезерва по-прежнему решительно настроены на то, чтобы сбить инфляцию за счет дальнейшего повышения процентных ставок.

ФРС продолжит ужесточение денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях, после чего будет удерживать ставки на высоком уровне для достижения целевого уровня инфляции, заявила член совета управляющих американского ЦБ Мишель Боуман накануне.

"Я поддерживаю принятие дальнейших мер для возврата инфляции к нашему целевому значению, - сказала она. - В последние месяцы мы наблюдали снижение некоторых показателей инфляции, но нам еще предстоит немало работы, так что я ожидаю продолжения подъема ставки".

Несколько топ-менеджеров Rivian Automotive Inc. (SPB: RIVN) покинули производителя электромобилей в последние месяцы, пишет MarketWatch. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании. В прошлом году Rivian не смогла достичь заявленных объемов производства в 25 тыс. машин. Компания сообщила, что выпуск был примерно на 700 электромобилей ниже из-за дефицита запчастей.

Котировки акций Rivian выросли на 3,8% в среду. При этом с момента выхода автопроизводителя на открытый рынок в ноябре 2021 года они упали почти на 80%.

Цена акций сети магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) по итогам прошедших торгов взлетела на 68,6%, несмотря на слабую отчетность. Компания существенно увеличила чистый убыток в третьем финквартале, который завершился 26 ноября, при сокращении выручки на треть. Скорректированный убыток составил $3,85 на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали его на уровне $2,61.

Авиастроительный концерн Boeing Co. (SPB: BA) сообщил, что поставки коммерческих самолетов клиентам в 2022 году выросли в 1,4 раза - до 480 лайнеров. Акции компании подорожали на 0,7%.

Стоимость бумаг Tyson Foods (SPB: TSN) поднялась на 0,4%. Производитель продуктов питания намерен инвестировать $180 млн в развитие предприятия в штате Иллинойс и увеличить число сотрудников, работающих на нем, примерно на 400 человек.

Между тем цена акций Intuitive Surgical (SPB: ISRG) упала на 4,2%. Производитель хирургических роботов и систем объявил предварительные финансовые результаты за четвертый квартал, которые оказались хуже ожиданий экспертов.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 268,91 пункта (0,8%) - до 33973,01 пункта. Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT), подорожавшие на 3%, Home Depot Inc. (SPB: HD) - на 2,6% и Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 50,36 пункта (1,28%), достигнув 3969,61 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии прибавил 189,04 пункта (1,76%), завершив сессию на отметке 10931,67 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно утром в четверг, инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией данных о декабрьской инфляции в США.

"Все внимание рынка на этой неделе приковано к показателю инфляции", - отметил старший экономист ACY Securities Клиффорд Беннет.

Аналитики в среднем полагают, что отчет Минтруда укажет на замедление инфляции с ноябрьских 7,1% до 6,5% в декабре. Летом на пиковом уровне инфляция превышала 9%. Уолл-стрит возлагает надежды на то, что такое движение в сторону нормализации может убедить Федрезерв вскоре остановить цикл повышений ставки, пишет MarketWatch.

Некоторые инвесторы даже полагают, что ФРС может начать снижать ставки во втором полугодии, если экономика Соединенных Штатов начнет демонстрировать признаки рецессии.

"Мне кажется, что рынок получает поддержку попросту за счет того, что инвесторы не верят словам Федрезерва о том, что ЦБ продолжит повышать ставки в этом году", - сказал инвестиционный директор Commonwealth Financial Network Бред Макмиллан.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:34 мск опускается на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%.

Как стало известно в четверг, инфляция в Китае в декабре ускорилась до 1,8% в годовом выражении с 1,6% в ноябре, когда показатель падал до минимума за 8 месяцев. Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце опустились на 0,7% в годовом выражении, зафиксировав снижение третий месяц кряду. Аналитики ожидали снижения на 0,1%.

Акции китайских энергетических компаний и компаний потребсектора преимущественно растут в четверг, пишет Trading Economics. Капитализация Contemporary Amperex увеличилась на 1,7%, Longi Green Energy - на 2,2%, Eve Energy - на 3,6%, BYD Company - на 4,4%.

Котировки бумаг Alibaba (SPB: BABA) в ходе торгов в Гонконге растут на 0,1%, рыночная стоимость автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) опускается на 0,2%.

Значение японского индекса Nikkei 225 практически не меняется.

Лидерами роста среди компонентов индекса выступают акции Mitsubishi UFJ (1,9%), Tokyo Electron (1%) и Sony Group (0,8%).

Между тем цена бумаг Nintendo опускается на 1,7%, Fast Retailing - на 1,6%, Nippon Yusen - на 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - подскочила на 2,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивается на 1,2%, достигнув максимума за месяц.

Лидером роста выступает банковский сектор: акции Commonwealth Bank дорожают на 1,6%, ANZ Group - на 1%, Macquarie Group - на 1,6%. Цена бумаг ведущих горнодобывающих компаний BHP Group и Fortescue Metals увеличивается на 1,8% и 2,8% соответственно, Woodside Energy - на 2,1%.

Капитализация Gold Road Resources упала на 3% после того, как её показатель золотодобычи за минувший квартал оказался хуже прогнозов рынка.

Цены на нефть стабильны на торгах в четверг после уверенного роста по итогам предыдущей сессии, несмотря на неожиданное увеличение запасов в США.

Поддержку рынку оказывает усиливающийся оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на топливо в КНР. Как отмечает агентство Bloomberg, китайские компании активно закупают нефть перед длительными праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю, которые в этот раз приходятся на конец января.

"Инвесторы больше фокусируются на глобальной картине спроса, чем на данных о запасах энергоносителей, - отмечает портфельный управляющий Tortoise Брайан Кессенс. - Основное внимание направлено на Китай, который, вероятно, будет главным двигателем роста потребления нефти в первом квартале".

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в четверг составляет $82,7 за баррель, что на $0,03 (0,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $2,57 (3,2%), до $82,67 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,02 (0,03%), до $77,43 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на $2,29 (3,1%), до $77,41 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 18,96 млн баррелей - до 439,61 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 500 тыс. баррелей.

Увеличение запасов нефти, вероятно, обусловлено временным сокращением производства американскими НПЗ в конце прошлого месяца из-за морозов, отмечает Market Watch. Текущий уровень запасов примерно на 1% выше среднего значения на пять лет.