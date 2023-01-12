Техническая картина индекса Мосбиржи улучшилась - БКС Экспресс

Техническая картина по индексу Мосбиржи стала заметно улучшаться, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"На российском рынке акций в среду наконец-то произошел хоть какой-то всплеск торговой активности. Индекс Мосбиржи на увеличившихся в два раза оборотах прибавил более 1%, что для последних спокойных сессий уже кажется сильным движением. Свою роль в этом сыграли как резкий подъем цены акций Сбербанка, так и новости про возобновление операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. Кроме того, акции нефтяников получили поддержку за счет подъема фьючерсов на нефть марки Brent более чем на 3%, - указывает аналитик. - По индексу Мосбиржи техническая картина начала заметно улучшаться. Пройдена наверх обозначаемая область 2170-2180 пунктов. Дальнейший ориентир и в то же время сопротивление расположено около 2205-2210 пунктов. На этих уровнях проходит верхняя граница большого нисходящего тренда с апреля 2022 года. Если и она будет пройдена, то далее цели сместятся выше 2250 пунктов".

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