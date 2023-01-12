Выраженных катализаторов роста нефтяных цен в текущий момент нет - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent в целом обладают потенциалом для продолжения роста, но выраженных катализаторов для движения в текущий момент нет, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Нефтяные цены выросли в среду, несмотря на удручающую статистику по запасам нефти в США. Оптимизм в отношении открытия китайской экономики, а также надежда на позитивную статистику по инфляции в США поддерживали покупки в сырьевых товарах, которые в основной массе росли. Фьючерсы на нефть марки Brent пробили уровень сопротивления в $80 за баррель. Импульс может быть связан с именно с этим пробоем, поскольку в течение четырех дней до этого все попытки подняться выше натыкались на сопротивление продавцов. В результате по нефтяным контрактам могло скопиться избыточное количество спекулятивных коротких позиций, которые и были выдавлены (short squeeze), - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - Потенциал для продолжения роста по нефти еще есть, но в информационном фоне пока не наблюдается столь выраженных катализаторов, которые могли бы поддержать это движение. Кроме того, статистика EIA может быть осмыслена рынком в четверг, что окажет давление на цены. При этом будут опубликованы данные по инфляции в США. И если цифры окажутся ниже прогноза, это может поддержать оптимизм на рынках, поскольку даст повод ФРС замедлить курс на ужесточение".

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