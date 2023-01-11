Цены евробондов РФ в среду вновь показали боковую динамику, несмотря на развернувшиеся вверх UST

Москва. 11 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на развернувшиеся вверх цены американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 3 базисных пункта, подорожав до 60,04% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 10,54% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене в среду на 92 базисных пункта к предыдущему закрытию - до 63,39% от номинала (их доходность выросла на 15 базисных пунктов - до 9,73% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 20 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день всего на 1 базисный пункт - до 41,56% от номинала (его доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 12,82% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 43,2% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 33,18% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели также на 1 базисный пункт - до 42,77% от номинала (их доходность выросла на 2,5 базисного пункта - до 26,08% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 1,5 базисного пункта, подешевев до 41,36% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 21,88% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году потерял в цене 1 базисный пункт, подешевев до 81,79% от номинала (его доходность выросла на 17 базисных пунктов - до 36,29% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 3 базисных пункта, составив 65,15% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 11 января вновь была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries), снижавшиеся в течение первых двух дней недели, в среду возобновили рост.

Внимание глобальных инвесторов на этой неделе сосредоточено на данных об изменении потребительских цен в США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы о темпах повышения процентных ставок. Информация о декабрьской инфляции будет опубликована в четверг. Аналитики в среднем ожидают замедления темпы роста цен до 6,5% в годовом выражении по сравнению с 7,1% в ноябре, по данным Trading Economics. Базовая инфляция может опуститься до 5,7% с 6%.

Тем не менее, представители Федрезерва по-прежнему решительно настроены на то, чтобы сбить инфляцию за счет дальнейшего повышения процентных ставок. ФРС продолжит ужесточение денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях, после чего будет удерживать ставки на высоком уровне для достижения целевого уровня инфляции, заявила член совета управляющих американского ЦБ Мишель Боуман накануне. "Я поддерживаю принятие дальнейших мер для возврата инфляции к нашему целевому значению, - сказала она. - В последние месяцы мы наблюдали снижение некоторых показателей инфляции, но нам еще предстоит немало работы, так что я ожидаю продолжения подъема ставки".