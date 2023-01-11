Покупку золота можно рассматривать как способ диверсификации инвестпортфеля - "Финам"

Покупку золота можно рассматривать в данный момент как способ диверсифицировать инвестиционный портфель, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Цены на золото начали активное восстановление с начала ноября 2022г. То есть примерно с того момента, как индекс доллара прекратил свой стремительный рост. Дело в том, что по итогам октября и ноября в США зафиксировано снижение темпов инфляции. А значит, ФРС в 2023г может прекратить активно повышать ставку. Эти ожидания привели к тому, что за последние 2 месяца индекс доллара потерял в стоимости около 10%. Данный фактор традиционно благотворно сказывается на динамике драгметаллов", - отмечает эксперт.

По мнению Потавина, в данный момент покупку золота можно рассматривать как способ диверсифицировать инвестиционный портфель. Покупка физического золота сводит к минимуму риски заморозки актива из-за внешних событий, подчеркивает он.

"Возможно, поэтому золото имеет популярность именно среди российских инвесторов после введения внешних санкций и высоких брокерских комиссий по операциям с иностранной валютой, - полагает эксперт. - В 2022г россияне скупили золота в 10 раз больше, чем годом ранее. По итогам 2022г частный спрос составит больше 50 т, это рекорд за всю постсоветскую историю. Раньше россияне за год покупали около 3-4 т золота. Этому в том числе способствует политика Правительства РФ, которое отменило НДС на покупку инвестиционного драгметалла и НДФЛ на его продажу".

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