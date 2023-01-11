"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Bilibili Inc. и повышает целевую цену H-акций до HKD293 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Снижение нагрузки по погашению обязательств поддерживает уверенность рынка, кроме того, средняя стоимость бумаг в секторе растет, отмечают аналитики.

"Bilibili объявила, что планирует разместить 15,34 млн американских депозитарных акций (ADS). В рамках этого размещения компания рассчитывает привлечь в совокупности около $410 млн. Мы полагаем, что нагрузка на денежные потоки компании существенно снизится после размещения ADS, и руководство сможет сосредоточиться на развитии бизнеса. Также мы ожидаем нормализации роста в рекламном сегменте благодаря оптимизации коронавирусных мер и улучшению макроэкономических условий", - пишут эксперты "БКС МИ".

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