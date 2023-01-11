Перезапуск бюджетного правила поспособствует снижению волатильности курса рубля - Инвестбанк Синара

Перезапуск бюджетного правила поспособствует снижению волатильности курса рубля, полагает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

Эксперт обратил внимание на объявление Банка России о том, что в пятницу 13 января начнет продажу юаней в рамках реализации бюджетного правила. Порядок проведения операций и размер продажи (покупки) устанавливается Минфином. Объем недополученных нефтегазовых доходов бюджета в январе составит 54,5 млрд руб., и в период с 13 января по 6 февраля на данную сумму ЦБ РФ начнет ежедневную продажу юаней (в эквиваленте 3,2 млрд руб.).

"Несмотря на то, что заявленный объем продажи юаней весьма низкий, возобновление участия денежных властей в торгах на валютном рынке дает важный сигнал спекулянтам: появляется новый крупный игрок для сглаживания дисбаланса экспорта и импорта. Мы считаем, что перезапуск бюджетного правила станет способствовать снижению волатильности курса рубля, поскольку на рынке появляется новый крупный игрок для сглаживания дисбаланса экспорта и импорта", - пишет Коныгин.

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